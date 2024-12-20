وفاة محافظ السليمانية الأسبق بهروز قشاني

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية، يوم الجمعة، وفاة بهروز محمد صالح قشاني، الذي شغل منصب محافظ السليمانية من عام 2010 إلى 2015.

وقال هفال أبو بكر، محافظ السليمانية الحالي، في بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، "باسم محافظة السليمانية، وبقلوب يعتصرها الحزن والأسى، ننعى رحيل أحد أعز شخصياتنا، المهندس بهروز قشاني، المحافظ الأسبق للسليمانية، نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته الواسعة ويمنحنا جميعاً الصبر والسلوان."

ويُعد المهندس بهروز قشاني من الشخصيات البارزة في محافظة السليمانية، إذ قاد المحافظة بين عامي 2010 و2015، وشهدت تلك الفترة تنفيذ العديد من المشاريع التي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.