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وفاة متقاعد أثناء انتظاره بطابور تسلم الراتب في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-23T09:21:30+0000
وفاة متقاعد أثناء انتظاره بطابور تسلم الراتب في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى طوارئ السليمانية، يوم الاثنين، وفاة متقاعد أثناء استلامه مستحقاته المالية في المحافظة.

وأبلغ مدير المستشفى سامان نادر وكالة شفق نيوز، أن "شخصاً توفي صباح اليوم في طابور استلام الراتب أمام مصرف رزكاري وسط السليمانية".

وأوضح، "بعد التعرف على هويته تبين انه يبلغ من العمر 75 عاماً واسمه علي مجيد ومن سكنة السليمانية".

واشار نادر الى "نقل جثة المتوفي الى الطب العدلي في السليمانية".

وبعث مجلس محافظة السليمانية، والقائممقامية، والمديرية العامة لفرع السليمانية للبنك المركزي للإقليم، في شهر آذار/مارس الماضي، مجموعة توصيات إلى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان من أجل إيجاد حل سريع وطويل الأمد لمشكلة المتقاعدين.

ووفقا لإحدى التوصيات طالبت تلك الجهات بتوفير مكان مناسب للمتقاعدين خلال انتظارهم لتلقي رواتبهم.

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