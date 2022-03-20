وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما بطابور تسلم الرواتب في السليمانية

شفق نيوز/ ذكرت مديرية الطوارئ في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بوفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما في طابور تسلم الرواتب أمام أحد المصارف في المحافظة.

وقال مدير الطوارئ في السليمانية سامان نادر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن متقاعدين اثنين لقيا حتفهما جراء تدهور حالتهما الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف الزراعي في السليمانية.

وأردف أن المتقاعدين أحدهما يُدعى (آزاد إسماعيل) يبلغ من العمر 76 عاماً، والآخر يُدعى (عزيز إبراهيم) يبلغ من العمر 70 عاماً.

وأضاف نادر ان حادث سير وقع ايضا امام المصرف مما تسبب باصابة متقاعدين اثنين آخرين بجروح بليغة نقلا على اثره الى المستشفى لتلقي العلاج.

بدوره قال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إنه منذ مساء أمس يقف المتقاعدون في طوابير طويلة لتسلم رواتبهم إلا أنهم لغاية الآن لم يحصلوا عليها لعدم ايداع المصارف بالأرصدة المالية.