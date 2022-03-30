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وفاة متقاعدة رابعة والسليمانية تتخذ اجراءً عاجلاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-30T11:10:52+0000
وفاة متقاعدة رابعة والسليمانية تتخذ اجراءً عاجلاً

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور جوارقورنه وفاة متقاعدة بسبب حادث مروري بمحافظة السليمانية، في حادث هو الرابع من نوعه تشهده المحافظة.

وقالت مديرية المرور ورد لوكالة شفق نيوز، إنه نتيجة لحادث مروري في تقاطع جوار قورنه توفيت متقاعدة مسنة في طريقها إلى مصرف لاستلام الراتب الشهري.

واضاف البيان ان فرق المرور سرعان ما نقلت المتقاعدة إلى المشفى الا انها فارقت الحياة.

وعلى الصعيد نفسه أعلنت صحة محافظة السليمانية اليوم الاربعاء عن تخصيص فرق صحية أمام مصارف صرف رواتب السليمانية.

وقالت المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية في بيان إنه للحرص على أرواح وصحة المتقاعدين والمواطنين بصورة عامة تقرر وضع فرق صحية أمام المصارف التي يتم توزيع رواتب المتقاعدين فيها.

وبين البيان ان الفرق الصحية ستكون مهيأة لأي طارئ صحي يطرأ على صحة بعض المتقاعدين نتيجة للتزاحم على استلام الرواتب في طوابير الراتب.

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