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وفاة لاجئ كوردي من أربيل على الحدود البيلاروسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-30T10:53:18+0000
وفاة لاجئ كوردي من أربيل على الحدود البيلاروسية

شفق نيوز / لقي لاجئ كوردي من إقليم كوردستان، بعمر 25 عاماً حتفه، يوم السبت، على الحدود البيلاروسية.

والشاب "كلان دلير" عمره 25 عاماً، كان يعاني من مرض السكري والتهاب الحبل الشوكي منذ أن كان عمره 9 أعوام، وعندما وصل إلى مرحلة الدراسة الجامعية، أصيب بالتهاب الحبل الشوكي.

والد كلان دلير، قال لوكالة شفق نيوز، إن "ضعف الإمكانية المادية لتوفير العلاج له (كلان) دفع إلى إرساله مع اثنين من أخوته وشقيقته وزوجها وطفلهم البالغ من العمر 5 أعوام للوصول إلى ألمانيا، لتلقي العلاج والبقاء هناك".

وأضاف "لكن للأسف تركهم المهرب على الحدود وسلموه إلى الشرطة البيلاروسية، وبقي 11 يوما يعاني ولم يكن يتلقى العلاج من حقن الانسولين لأنهم افترقوا عن شقيقته وزوجها، ويوم أمس توفي متأثرا بالمرض".

وأشار والد كلان، إلى أنه يحاول الآن إرجاع جثة ولده إلى أربيل، وطلب من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، المساعدة في هذا الأمر".

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