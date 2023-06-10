وفاة كوردي تركي مقرب من العماليين متأثراً بإصابته في هجوم وسط السليمانية

شفق نيوز/ توفي عضو في نقابة عمال ميزوبوتاميا، صباح اليوم السبت، متأثراً بجروح أُصيب بها بعد تعرضه إلى هجوم مسلح صباح أمس الجمعة وسط مدينة السليمانية.

وقال مصدر لمراسل وكالة شفق نيوز انه بعد الهجوم تم نقله الى مستشفى في مدينة السليمانية لتقلي العلاج، وكان تحت عناية مشددة من قبل الأطباء ألا أنه توفي فجر اليوم.

و حسين أرسان من مواليد العام 1978 بولاية (ميردين) في تركيا، ونزح إلى إقليم كردستان نتيجة عمله السياسي، وكان يقيم في مدينة السليمانية.

وأُصيب كوردي يحمل الجنسية التركية، أمس الجمعة، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في مدينة السليمانية.

وقالت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكوردستاني، إن عضو نقابة عمال ميزوبوتاميا في مدينة السليمانية تعرض إلى هجوم مسلح أمام مركز النقابة ما أدى إلى إصابته بجروح، حيث تم نقله إلى مستشفى شورش بالمدينة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشخص المستهدف على علاقة مع حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.