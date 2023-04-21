وفاة فتاة انبارية غرقا في مصيف بحلبجة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة حلبجة، اليوم الجمعة ، وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بعد سقوطها في مياه نبع زلم.

وقال المتحدث باسم الشرطة برزان عثمان محمد ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ، تدعى رحيق فؤاد صالح ، من سكنة محافظة السليمانية وهي عربية الجنسية ومن محافظة الأنبار ، سقطت في مياه نبع زلم وغرقت في محافظة حلبجة خلال حضورها وأُسرته إلى مصيف زلم في حلبجة .

وأضاف أنه بعد بحث طويل قام به أهالي المنطقة ومركز شرطة خورمال والدفاع المدني ، تم العثور على الجثة وإرسالها إلى الطب العدلي في حلبجة.