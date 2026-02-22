وفاة عامل سوري إثر سقوطه من الطابق التاسع في مشروع سكني بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت نقابة عمال البناء في السليمانية، يوم الأحد، وفاة عامل بناء إثر سقوطه من الطابق التاسع أثناء عمله في أحد المشاريع السكنية، مشيرة إلى أن الحادثة تعكس استمرار ضعف إجراءات السلامة المهنية في مواقع العمل.

وقال مسؤول نقابة عمال البناء في السليمانية، عثمان سعيد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العامل يُدعى محمد أحمد، يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو من الجنسية السورية، وقد توفي إثر سقوطه من الطابق التاسع في مشروع (رويل سيتي) السكني، بسبب عدم توفر مستلزمات السلامة العامة في موقع العمل".

وأضاف، أن "جثمان العامل نُقل إلى دائرة الطب العدلي"، مؤكداً أن "النقابة أجرت زيارات ميدانية إلى موقع الحادث والتقت بزملائه في العمل، حيث تبين وجود نقص واضح في إجراءات السلامة المهنية التي يجب أن تتوفر لحماية العمال".

وأشار إلى أن "هذه الحالة تُعد الخامسة من نوعها التي تُسجل في السليمانية خلال الشهرين الماضيين فقط، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة العاملين في قطاع البناء".

وأكد زنداني أن "قانون العمل في إقليم كوردستان يُلزم الشركات بتولي مسؤولية العامل المتوفى، بما في ذلك إقامة مراسم الدفن ونقل جثمانه إلى بلده الأصلي بالتنسيق مع الجهات المعنية"، داعياً إلى "تشديد الرقابة على مواقع العمل لضمان تطبيق شروط السلامة وحماية أرواح العمال".

وسجلت مدينة السليمانية، ثلاث حالات وفاة لعمال أجانب ومحليين داخل مواقع العمل خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر كانون الثاني/يناير 2026.