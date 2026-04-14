وفاة عاملين بصعق كهربائي في دهوك وانتشال جثة طفل بزاخو

شفق نيوز- دهوك

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث صعق كهربائي داخل أحد المباني في منطقة "مالطا سري"، ضمن مدينة دهوك، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثالث.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة عمال تعرضوا لصعقة كهربائية أثناء عملهم على تركيب "كاونترات" خزائن المطابخ والسيراميك داخل أحد المباني في المنطقة، مبينًا أن الحادث وقع نتيجة تماس كهربائي أثناء تنفيذ العمل.

وأضاف أن الحادث أدى إلى وفاة عاملين، أحدهما في الثلاثين من عمره، والآخر من مواليد 1969، وهما من أهالي قضاء سميل، فيما أُصيب صاحب المبنى بجروح نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأشار المصدر إلى نقل جثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وفي حادث منفصل، أفاد مصدر أمني آخر بانتشال جثة طفل في إدارة زاخو المستقلة، بعد أن كان قد فُقد أثره داخل مسطح مائي في أحد أحياء المدينة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن فرق الغوص التابعة للإنقاذ تمكنت من العثور على جثة الطفل في مسطح مائي بمدينة زاخو، بعد عمليات بحث استمرت لساعات.