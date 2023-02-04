وفاة "طبيب ثورة أيلول" الكوردية في اربيل

شفق نيوز/ أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، مساء اليوم السبت، بوفاة الطبيب الكوردي الشهير خورشيد دزيي، في احدى مستشفيات مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسلنا أن دزيي توفي عن عمر ناهز 100 عام بعد صراع مع المرض جراء تقدم السن، وكان من أشهر أطباء الأطفال في مدينة اربيل، إضافة إلى شهرته بـ"طبيب ثورة أيلول" لمساندته قوات البيشمركة والحركة التحررية الكوردية.

وانطلقت في 11 أيلول/ سبتمبر عام 1961 "ثورة أيلول" التحررية بقيادة الزعيم الكوردي ملا مصطفى بارزاني ضد النظام الحاكم في العراق آنذاك للمطالبة بالحقوق القومية للشعب الكوردي.

وكان للدكتور خورشيد دزيي دوراً بارزاً في معالجة جرحى قوات البيشمركة وتقديم المساعدة الطبية لهم.