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وفاة طالب جامعي من إقليم كوردستان متأثراً بطعنات تلقاها في إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-08T07:19:57+0000
وفاة طالب جامعي من إقليم كوردستان متأثراً بطعنات تلقاها في إيران

شفق نيوز/ توفي الشاب بشار فائق الذي ينحدر من إقليم كوردستان العراق إثر تعرضه للطعن حتى الموت قبل أيام في مدينة الأحواز الإيرانية.

وتعرض فائق 21 عاما وهو من سكنة منطقة "بردرش" في محافظة دهوك قبل أيام إلى الطعن بآلة حادة في المدينة المذكورة وهي العاصمة المحلية لمحافظة خوزستان.

وفائق يتواجد في مدينة خوزستان منذ نحو عامين حيث كان طالباً يدرس في كلية الطب بإحدى جامعات المدينة.

وتعرض الطالب في الثالث من شهر تشرين الثاني الجاري إلى هجوم بسكين في حديقة بالقرب من جامعته وبعد إصابته بجروح خطيرة أخذ المهاجمون هاتفه النقال.

ووفقا لأقارب فائق، فإن الهجوم لا علاقة له بالوضع السياسي الحالي في إيران.

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