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وفاة طالبة مدرسة بحريق مدفأة نفطية في كوباني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T17:28:42+0000
وفاة طالبة مدرسة بحريق مدفأة نفطية في كوباني

شفق نيوز/ توفيت طالبة مدرسة ابتدائية، اليوم الاثنين، نتيجة حريق في إحدى المدراس بناحية جلبية في مدينة كوباني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في مدينة كوباني، مدفأة نفطية انفجرت، قبل ايام في إحدى المدارس بناحية الجلبية جنوب شرق مدينة كوباني ما اسفر عن اصابة 5 طالبات بحروق.

وأضاف مراسلنا أنّ إحدى الطالبات وتدعى شيرين محمود وتبلغ من العمر 15 عاماً توفيت، اليوم، نتيجة اصابتها بحروق شديدة في جسدها، مشيرا الى أن إصابات الطالبات الاربع الاخريات متفاوتة وحالات بعضهن حرجة.

وأشار مراسلنا إلى أنّ الضحية ولوضعها الحرج تم نقلها إلى مشفى كوباني ومنها إلى الرقة ثم منبج وحلب ولكن دون جدوى ولم يتكمن الأطباء من إنقاذ حياتها.  

وكانت الإدارة العامة للمدارس في إقليم الفرات أصدرت اليوم، عدة توجيهات للمعلمين في المدارس تحثهم على الاهتمام بالطلاب وتركيز على المناوبات أثناء الفرصة ومنع تعرض الطلاب للأذى النفسي والجسدي ( الضرب ) تحت طائلة المسؤولية والفصل

 يذكر أنّ عدد من مدارس كوباني وريفها شهدت حالات مماثلة احتراق المدافئ داخل الصفوف وإصابة عدد من الأطفال خلال الأعوام الثلاثة الماضية توفيت منهم حالة واحدة .

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