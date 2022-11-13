وفاة صبي سرجنار.. اعتقالات تطال منتسبي أمن وتحقيقات بإشراف الادعاء العام الكوردستاني

شفق نيوز/ يشرف الادعاء العام في اقليم كوردستان، اليوم الأحد، على ملف التحقيق في قضية وفاة الصبي "سهند احمد" أثناء احتجازه داخل مركز للشرطة في قضاء سرجنار بمحافظة السليمانية.

وقالت رئاسة الادعاء العام في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الادعاء العام القاضي كاوه فتحي معصوم وبعد ورود خبر وفاة أحد المراهقين في مركز شرطة سرجنار، اليوم، أتصل بمدير الشرطة العام للمتابعة والتحقيق، ووجه بتشكيل لجنة بإشراف قاضي الادعاء العام المختص للوقوف على أسباب وفاة هذا المراهق وإبلاغه بنتائج التحقيق".

وأشار البيان إلى أن "المدعي العام اتصل بمدير الطب العدلي في السليمانية وطالبه بنسخة من تقاريره، كما اتصل بمسؤول دائرة الادعاء العام في السليمانية والمدعي العام المختص في مركز شرطة سرجنار لإرسال تقريره بهذا الصدد".

من جهته أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باعتقال ستة من منتسبي شرطة محافظة السليمانية على خلفية حادث الوفاة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الاعتقال جاء وفق توجيه اللجنة التحقيقية المشكلة بأمر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني حول ملابسات الحادث، موضحا أن المنتسبين هم من مركز شرطة سرجنار بمحافظة السليمانية.

وبين المصدر، أن اللجنة أوصت باحتجاز المنتسبين الستة لحين اكتمال التحقيق في ملابسات الحادث .

وكان ذوي صبي اعتقل يوم أمس السبت، أعلنوا اليوم خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، أن ابنهم توفي بسبب التعذيب، فيما أكدت شرطة السليمانية أن المتهم المجنى عليه حاول الهروب وقد وقع نتيجة عبور الحائط ما ادى الى إصابته بجروح بليغة توفي بعدها .

وقال عمر علي وهو خال الصبي المتوفي في السجن، في مؤتمر صحفي إن "الصبي توفي في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء أمس السبت، نتيجة التعذيب الشديد من قبل الشرطة".

واضاف ان "الشرطة قامت بحذف جميع الكاميرات الموجودة في الشوارع والكاميرات في السجن"، موضحا أن "الصبي تم ضربه وتعذيبه من قبل خمسة من منتسبي الشرطة ولدينا شهود على ذلك".

وعن أسباب ذلك، أوضح خال الصبي انه "حسب ادعاءات الشرطة فإن سبب الوفاة هو هروب المجني عليه من نافذة السجن مساء أمس السبت".

وطلب ذوو المجنى عليه من قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافيل طالباني التدخل السريع في الموضوع.