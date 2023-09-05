وفاة صاحب موسوعة "كوردلوجيا" جلال زنكبادي

شفق نيوز/ توفي اليوم الثلاثاء المترجم الاديب الكوردي الشهير جلال زنكابادي.

وتوفي الاديب الكوردي في أحد مستشفيات مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد صراع مع المرض.

وترك الاديب الكوردي وراءه العديد من المؤلفات الادبية والثقافية باللغات العربية والكوردية.

وقد صدرت له أعمال مهمة بلغت أكثر من خمسة وعشرين إصداراً منها: «موسوعة الخيام – الكوردلوجيا – فرسان السرد العراقيون من الأرومة الكردية» وغيرها، إلى جانب أعماله الإبداعية وترجماته الصادرة، فإن هناك العشرات من المخطوطات المهمة التي لما تطبع بعد، ومنها: ديوان الخيّام، تحقيق وترجمة كرديّة/ البحر لأشطحنّ وقصائد أخرى/ الخيّام مالئ الدنيا وشاغل المترجمين/ رباعيّات الخيّام ، ترجمة: جميل صدقي الزهاوي / تحقيق ونقد.

وجلال حسين محمد زنكَابادي- لَرستاني مواليد (1/كانون أول/ 1951كوردستان العراق، وهو شاعر، مترجم وباحث عراقي باللغتين العربيّة والكورديّة، ويترجم إليهما عن: الفارسية، الإنكَليزية، الإسبانية والتركيّة.