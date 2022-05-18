وفاة صاحب مطعم بعد تعرضه لهجوم مسلح في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بوفاة صاحب مطعم بعد تعرضه لهجوم مسلح في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء، في حي بختياري بالسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "زكي جلبي صاحب مطعم "دنيز" توفي قبل قليل في السليمانية متأثرا بجراحه".

واضاف ان "زكي تعرض في ساعة متأخرة من ليلة أمس، إلى محاولة اغتيال من قبل مجهولين أمام مطعمه في حي بختياري وسط مدينة السليمانية ما أدى لإصابته بجروح".

وزكي جلبي مواطن من شمال كوردستان( كوردستان تركيا) ويعيش منذ 10 سنوات في مدينة السليمانية وهو متزوج ويبلغ من العمر ( 50) عاما .