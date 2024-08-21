وفاة شقيقتين غرقا اثناء سباحتهما في نهر باقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بمصرع شقيقتين اثر غرقهما اثناء السباحة في نهر "قنديل".

وقالت المديرية في بيان، إن كلا من الشقيقتين (فاطمة أحمد عباس)، و (خديجة أحمد عباس) قد غرقتا مساء أمس اثناء ممارستهما السباحة في النهر المذكور.

هذا وتم التمكن من العثور على جثتيهما، بحسب بيان المديرية.

يشار الى أن أكثر من 50 شخصاً قد غرقوا أثناء السباحة في إقليم كوردستان خلال هذا العام.