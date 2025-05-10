وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحادث سير مروع في أربيل (صور)

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، صباح اليوم السبت، حادث سير مروع أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 آخرين ثلاثة منهم بحالة خطيرة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروع وقع عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، في نفق رزكاري بمدينة أربيل، بين ثلاث مركبات إحداها سيارة أجرة.

ولفت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة سبعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لكن احدهم توفي بسبب إصابته البليغة، مبيناً ان ثلاثة مصابين خرجوا من المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وثلاثة آخرين ما زالوا تحت الرعاية الطبية.