وفاة آشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية الأسبق بعد مرض عضال

شفق نيوز/ غيب الموت اليوم الأحد عبد الله عبد الرحمن عبد الله الملقب أشتي هورامي وزير الثروات الطبيعية الأسبق في حكومة اقليم كوردستان.

وتوفي هورامي في لندن اثر مرض عضال ألمّ به.

وهورامي المولود في السليمانية عام 1948 شغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، كما شغل منصب وزير الموارد الطبيعية في الحكومات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لحكومة إقليم كوردستان.

حصل على بكالوريوس النفط في بغداد عام 1971، وفي العام نفسه عمل مهندساً في شركة النفط العراقية في البصرة، ومن عام 1975 إلى عام 1982 عمل في المملكة المتحدة كمهندس في شركة نفط بريطانية، وفي عام 1978 حصل على درجة الماجستير في هندسة البترول من اسكتلندا، ومن عام 1982 إلى عام 1985، كان كبير المهندسين في شركة إنترا. وفي عام 2006، أصبح وزيراً للموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.