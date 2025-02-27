وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير في كلار

وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير في كلار
شفق
نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح، يوم الخميس، بحادث سير في الحي الصناعي
بقضاء كلار في إدارة كرميان.
وذكرت
مديرية المرور في إدارة كرميان في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع بعد
اصطدام دراجة نارية بمركبة حمل كبيرة في الحي الصناعي بكلار، مما أسفر عن مصرع
سائق الدراجة النارية، وهو شاب من مواليد 1992، بينما أصيب مرافقه، وهو شاب من
مواليد 2009، بجروح متفاوتة.
وأشارت
المديرية إلى أن فرق المرور وصلت إلى موقع الحادث وبدأت تحقيقاتها لمعرفة
الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوعها، في الوقت ذاته، تم نقل المصاب إلى
المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ويأتي
هذا الحادث في ظل تحذيرات متكررة من مديرية المرور حول ضرورة الالتزام بقواعد
القيادة الآمنة، لا سيما في المناطق الصناعية التي تشهد حركة مرورية مكثفة، وذلك
للحد من الحوادث المميتة التي تهدد سلامة المواطنين.