وفاة شاب وإصابة آخر بحادث سير في كلار

شفق نيوز/ لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح، يوم الخميس، بحادث سير في الحي الصناعي بقضاء كلار في إدارة كرميان.

وذكرت مديرية المرور في إدارة كرميان في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع بعد اصطدام دراجة نارية بمركبة حمل كبيرة في الحي الصناعي بكلار، مما أسفر عن مصرع سائق الدراجة النارية، وهو شاب من مواليد 1992، بينما أصيب مرافقه، وهو شاب من مواليد 2009، بجروح متفاوتة.

وأشارت المديرية إلى أن فرق المرور وصلت إلى موقع الحادث وبدأت تحقيقاتها لمعرفة الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوعها، في الوقت ذاته، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات متكررة من مديرية المرور حول ضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة، لا سيما في المناطق الصناعية التي تشهد حركة مرورية مكثفة، وذلك للحد من الحوادث المميتة التي تهدد سلامة المواطنين.