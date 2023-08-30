وفاة شاب بعد إنقاذه من الغرق في بحيرة "دوكان"

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء دوكان بمحافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن وفاة شاب من اهالي القضاء ذاته بعد إنقاذه من الغرق.

وقال قائممقام قضاء دوكان بمحافظة السليمانية سيروان سرحد في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "ظهر اليوم توفي شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من سكنة قضاء (دوكان) يدعى (كوران قادر)".

وأضاف أن "الشاب توفي بعد إنقاذه من الغرق حينما كان يمارس هواية السباحة في بحيرة دوكان"، مبينا ان "الوفاة تمت أثناء نقله للمستشفى، والان جثته في الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة والغرق".

وكان مصدر أمني كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز عن تسجيل 8 حالات غرق في بحيرة دوكان خلال هذا العام معظمهم من السياح.