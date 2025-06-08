وفاة شاب بحادث مروري في كرميان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور إدارة كرميان في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن مصرع شاب بحادث مروري وقع في ناحية رزگاري.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سيارة من نوع "تويوتا إفيلون" كانت قادمة من ناحية رزگاري باتجاه قضاء كلار، حيث فقد السائق السيطرة عليها بالقرب من جسر شيخ حسن طالباني، مما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الجانبي للجسر ثم ارتطامها بمركبة متوقفة من نوع "تويوتا لاندكروزر" تحت الجسر.

وأوضحت أن الحادث أسفر عن وفاة السائق في الحال، وهو شاب من مواليد 2004 يدعى "بافيل عبد الرحمن" من أهالي قضاء كفري، وتم نقل جثمانه إلى دائرة الطب العدلي في كلار.

وأكدت المديرية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن فقدان السيطرة على المركبة كان السبب الرئيسي في وقوع الحادث.