وفاة شابين غرقا شمالي أربيل

شفق نيوز/ توفي شابان إثر غرقهما اثناء السباحة في ناحية خليفان التابع لقضاء سوران شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووقع الحادث الأول في نهر "كونه سيخور" داخل حدود الناحية عندما غرق شاب يُدعى (ر، ن، م) من سكنة محافظة اربيل مواليد العام 1989 ويعمل موظفا حكوميا، وهو متزوج ولديه طفلان.

وانتشل المواطنون جثة الغريق من مياه النهر، وبعدها تم نقله إلى دائرة الطب العدلي، وفقا لمصدر صحي مسؤول.

وفي حادث مماثل في الناحية نفسها توجه شاب يُدعى (م، ص، د) مواليد العام 1998 يعمل مصورا مع رفاقه إلى منطقة "شيروان مزن" ليغرق في في نهر (جامه ملواني) أثناء السباحة وينتشل جثته عدد من الأشخاص.

وبحسب المصدر الصحي فإن الغريق من سكنة خليفان ونقلت جثته إلى دائرة الطلب العدلي في منطقة "ميركسور"

يشار إلى أنه منذ مطلع العام 2021 ولغاية الآن توفي 10 أشخاص غرقا ضمن حدود ناحية خليفان.