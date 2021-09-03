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وفاة شابين غرقا بسد في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-03T10:11:20+0000
وفاة شابين غرقا بسد في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة بأن شابين توفيا غرقاً في قضاء "كويسنجق".

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مواطنين اثنين لقيا حتفهما غرقا أثناء السباحة في سد "سماقولي.

وأوضح البيان أن المواطن الأول يُدعى (هيوا عمر سليمان) يبلغ من العمر 30 عاما مهنته موظف في أربيل ومن سكنة منطقة "دارتو"، أما الثاني فيُدعى (يوسف شكر مامه) عمره 20 عاما يعمل كاسبا في أربيل من سكنة منطقة "مام زاوه".

ووفقا للمديرية فإن عملية إنتشال جثتي المواطنين من قبل فرق الغوص التابعة للدفاع المدني في "كويسنجق" استغرقت نصف ساعة.

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