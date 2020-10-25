وفاة رئيس إتحاد الأدباء الكورد

شفق نيوز/ توفي صباح اليوم الاحد في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان رئيس اتحاد الأدباء الكورد كاكه مم بوتاني عن عمر ناهز 83 عاما.

واعلن بالا نجل مم بوتاني في منشور على مواقع التواصل الإجتماعي اليوم وفاة والده دون ان يوضح أسباب الوفاة.

بدورها نعت امانة شؤون الثقافة الكوردية في إتحاد الادباء العراقيين في بيان رسمي كاكه مم بوتاني.

من جهتها اعلن أُسرة الراحل في بيان ان مراسم تشييع جثمان بوتاني ستجري في الساعة العاشرة من صباح اليوم المصادف 25 – 10 -2020 في مسجد "سامي كردي" على طريق قضاء كويسنجق مقابل "ماجدي مول".

واضاف البيان انه في الساعة الثالثة بعد الظهر ستتم موارة جثمانه الثرى الى مأواه الأخير في مقبرة الشيخ احمد.

ولد كاكه مم بوتاني في عام 1937 في مدينة كويسنجق وتم ترحيل والده الى قرية "هرتال" بسبب مشاركته في الحركة التحريرية الكوردية ليتوفى هناك في عام 1948.

وتولى تربية الاديب الراحل والعناية به وهو في السن العاشرة اخواله ليكمل دراسته الابتدائية في "هرتال"، وكويسنجق، والسليمانية، ودراسته الاعدادية في كركوك والجامعية في مدينة بغداد ليحصل على شهادة الهندسة الزراعية.

وخلّف الراحل مجموعة من النتاجات الادبية من القصص الطويلة والقصيرة.



