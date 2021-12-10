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وفاة رجل سبعيني وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب عجلة في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-10T09:21:58+0000
وفاة رجل سبعيني وإصابة ثلاثة آخرين بانقلاب عجلة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة جمجمال، يوم الجمعة، بأن حادث سير أودى بحياة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقالت صحة جمجمال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة انقلبت صباح اليوم على طريق آغجلر - جمجمال مما أدى إلى وفاة رجل مسن يبلغ من العمر (72) عاما واصابة ثلاثة اشخاص بجروح بليغة بينهم امرأة نقلوا على اثرها للمستشفى".

واضاف البيان ان فرق الصحة والمرور توجهت لمكان الحادث لمعرفة ملابساته.

وتشهد مناطق ومدن إقليم كوردستان حوادث سير تنجم عنها مصرع واصابة آلاف الأشخاص سنويا بسبب عدم التزام بعض السائقين بالتعليمات المرورية.

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