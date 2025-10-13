وفاة أحد جرحى حادثة محطة الوقود في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة أحد الجرحى في حادثة محطة وقود بحي "فرمانبران" في مدينة أربيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الجرحى في حادثة محطة وقود بحي "فرمانبران" في مدينة أربيل، والذي يدعى ىسرهد جعفر (25 عاماً)، قد توفي، صباح اليوم، متأثرا بجراحه"، مبينا أن "المتوفي من سكنة ناحية خبات".

وعزت مديرية الدفاع المدني في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، السبت الماضي، سبب اندلاع الحريق الكبير في محطة لتعبئة الوقود في حي "فرمان بران" الى عدم الالتزام بإجراءات السلامة.

وكان حريق ضخم، قد أندلع، (4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري) في محطة وقود بحي "فرمانبران" السكني ناجم عن انفجار مستودع لخزن الغاز أثناء عملية التفريغ مما أسفر عن حدوث انفجار هائل أحدث فزعا بين سكان المنازل القريبة من الحادث وتحطم زجاج النوافذ فيها، أسفر عن إصابة شخصين".

هذا وقد توجهت نحو 15 فرقة اطفاء الى مكان الحادث وقد تمكنت من إخماد الحريق الذي اتى على محطة تعبئة الوقود بشكل كامل.