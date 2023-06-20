وفاة حاجّة كوردية في مكة

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، وفاة حاجّة في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "الحاجّة تُدعى (رحيمة قادر حسن) من اهالي ادارة رابرين المستقلة وهي من مواليد 1957".

وأضاف أن "المرأة المتوفاة كانت تعاني من أمراض في القلب وقد أجريت لها عملية قسطرة في السليمانية في وقت سابق، وقد تدهورت حالتها الصحية في مكة وتم نقلها الى مستشفى الملك عبدالعزيز لكنها فارقت الحياة هناك".