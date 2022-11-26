وفاة جريح آخر جراء انفجار خزان الغاز بدهوك لترتفع حصيلة الضحايا لـ7

شفق نيوز/ توفي جريح آخر صباح اليوم السبت جراء انفجار خزان الغاز بالقسم الداخلي وسط مدينة دهوك الذي وقع الأسبوع الماضي، ليصل عدد الضحايا إلى 7.

وتوفي المصاب محمد محمود في مستشفى بالمدينة، صباح اليوم، متأثرا بجروح بليغة أُصيب بها جراء الانفجار.

والضحية هو عامل بالفرن الموجود في البناية التي وقع فيها الحادث.

يُشار إلى أن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب أكثر من 40 آخرين بجروح في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي بانفجار خزان للغاز في قسم داخلي لطلبة مدارس وسط مدينة دهوك.