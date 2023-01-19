وفاة جريح الهجوم في تركيا لتنتهي الحصيلة عند 5 ضحايا من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة الهجوم الذي تعرض له مجموعة من مواطني إقليم كوردستان العراق على طريق نصيبين - ماردين في الأراضي التركية إلى خمس ضحايا بعد وفاة المصاب الوحيد من هذه المجزرة متأثراً بجروحه.

وبحسب المعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن المصاب توفي داخل المستشفى في "ماردين".

وندد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في وقت سابق من اليوم، بشدة بالهجوم الذي استهدف مواطنين من الإقليم في الأراضي التركية.

وكان مصدر محلي قد افاد بمقتل اربعة أشخاص من اقليم كوردستان و اصابة خامس بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة ماردين التركية .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت في وقت متأخر من مساء يوم الأمس حيث قام مجهولون باطلاق النار على سيارة كانت تقل خمسة مواطنين كورد من أسرة واحدة في مدينة ماردين التركية ما ادى مقتل اربعة منهم واصابة الخامس بجروح بليغة ".

واضاف ان " المواطنين الخمسة هم من اهالي قضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك وقد توجهوا الى تركيا لاجراء عملية جراحية".

بدوره أكد عميد الشرطة فخري أحمد مجيد في بيان نشرته مديرية شرطة دهوك اليوم، إنه ليلة أمس في منطقة "نصيبين" تم اطلاق النار على مجموعة من المواطنين الذين ينحدرون من دهوك مما أدى إلى سقوط خمس ضحايا أربعة أشخاص منهم لقوا حتفهم، وآخر أُصيب بجروح".

وقال احد ذوي الضحايا لوكالة شفق نيوز؛ أن والده والدته واخته مع ثلاثة من اقربائهم سافروا يوم امس الى تركيا لغرض الزيارة والعلاج.

وتابع أنه في الساعة 12 ليلا تلقيت اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص وقال لي ان: ذويكم تعرضوا لحادث وهناك أربعة قتلى وجرحى، وتبين ان والدي ووالدتي واختي فارقوا الحياة أما العائلة الثانية فقد قتل احدهم والثاني جريح في أحد مستشفيات نصيبين.

وأعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف، بلاده تتواصل مع السلطات في أنقرة للوقوف على ملابسات مقتل واصابة اربعة مواطنين من إقليم كوردستان العراق بهجوم مسلح وقع ليلة امس في الأراضي التركية.