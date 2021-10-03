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وفاة ثلاثة أطفال في السليمانية لهذا السبب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-03T07:23:18+0000
وفاة ثلاثة أطفال في السليمانية لهذا السبب

شفق نيوز/ أعلنت مستشفى أطفال الدكتور جمال احمد التعليمية في السليمانية يوم الأحد عن وفاة ثلاثة أطفال بسبب تناولهم أدوية مختلفة.

وذكر الدكتور بشدر عبدالله مدير المستشفى خلال كتاب رسمي خاطبه به المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز أن : ثلاثة أطفال توفوا نتيجة تناولهم أقراص من الأدوية.

واشار الى تزايد حالات الإصابات بالأطفال خلال الأسبوعين الأخيرين نتيجة لأخذ أدوية غير مخصصة لهم، مؤكدا أن تزايد الحالات يمثل خطرا حقيقيا.

هذا وقد أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق عن انتشار وباء بين الطلاب وسيحرم عدد من الطلاب من العملية التعليمة.

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