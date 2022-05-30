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وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أخرين بحادثين في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-30T06:06:09+0000
وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة أخرين بحادثين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بوفاة شخصين وإصابة ثلاثة اخرين بحادث سير في قضاء شارەزور بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على الطريق الرئيسي (شارەزور - السليمانية)، عند تصادم عجلتين.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية مرور إدارة گرميان عن وفاة مواطن نتيجة حادث مروري بين سيارتين من نوع كامري وكورولا وقد توفي سائق الكامري فيما أصيب سائق سيارة الكورولا.

واضاف البيان ان الحادث كان في منطقة بردسور التابعة لقضاء كلار.

وأشار البيان أن المتوفى هو من سكنة منطقة بردسور ومن مواليد (2003)، فيما القي القبض على سائق سيارة الكورولا وفقا للمادة (24) مرور.

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