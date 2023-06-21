وفاة ثاني حاجة كوردية في السعودية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، وفاة حاجة كوردية في اثناء ادائها مناسك الحج في مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم المديرية كاروان سنوني في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الحاجة ( أختر احمد عبدالكريم) توفيت اليوم بعد اصابتها بجلطة دماغية.

وأضاف ان المرأة المتوفاة من اهالي حلبجة و مواليد 1955، مشيرا الى انها ستوارى الثرى في مدينة مكة بعد اخذ الموافقة من ذويها واستكمال الإجراءات.

وأمس الثلاثاء، أعلنت المديرية العامة للحج والعمرة في اقليم كوردستان، وفاة حاجّة في مدينة مكة بالمملكة العربية السعودية تُدعى (رحيمة قادر حسن) من اهالي ادارة رابرين المستقلة وهي من مواليد 1957.