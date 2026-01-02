وفاة امرأة وإصابة شقيقتها بحالة اختناق اثر تسرب للغاز بإقليم كوردستان

شفق نيوز - السليمانية

أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة امرأة وإصابة شقيقتها بحالة اختناق جراء تسرّب غاز داخل منزلهما في قضاء كلار بمحافظة السليمانية.

وقال رفيق قادر، مدير مستشفى الطوارئ في "شهيد هژار" بكلار، في بيان اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن المستشفى استقبل صباح اليوم شقيقتين من سكنة حي گۆران في كلار، تعرّضتا للاختناق نتيجة تسرّب غاز داخل منزلهما، وتم نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى، مشيرا إلى أن أعمار الضحيتين تتجاوز 50 عاما.

وأوضح أن الحادث نجم عن تسرّب للغاز، مبيناً أن إحدى الشقيقتين فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية، فيما تدهورت الحالة الصحية للأخرى، الأمر الذي استدعى نقلها إلى مستشفى في مدينة السليمانية لتلقي العلاج اللازم.