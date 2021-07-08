سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفاة امرأة وجنينها برصاص احتفالات في القامشلي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-08T07:45:27+0000
وفاة امرأة وجنينها برصاص احتفالات في القامشلي

شفق نيوز/ فقدت امرأة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حياتها متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطلق ناري طائش في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ومع صدور نتائج الثانوية العامة يوم أمس احتفلت عشرات العائلات بنجاح أبنائهم عبر اطلاق الرصاص في سماء مدينة القامشلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن النازحة سوزان أحمد علي (29 عاما)، من عفرين كانت برفقة طفلها (3 سنوات) في الحديقة العامة اثناء اصابتها بطلق ناري طائش في مدينة القامشلي.

وأوضح انه اسعفت سوزان إلى المشفى حيث اجري لها عملية جراحية حساسة بعد ان فقدت الكثير من الدم.

وفقدت حياتها وجنينها بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس, في مشفى فرمان في القامشلي.

وقال مصدر طبّي في مشفى فرمان لوكالة شفق نيوز، إن المرأة تعرضت لطلق ناري في الرقبة ما ادى إلى نزيف الشريان السباتي وتم إجراء عملية جراحية عاجلة نظرا لحالتها الحرجة إلا انها فقدت حياتها لاحقا.

وشهدت الحادثة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وطالب نشطاء الإدارة الذاتية بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي اثناء الاحتفالات والمناسبات المختلفة.

related

رشق دورية أمريكية بالحجارة في ريف القامشلي

Date: 2020-12-28 19:49:40
رشق دورية أمريكية بالحجارة في ريف القامشلي

تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

Date: 2019-11-16 07:49:09
تركيا تضع كوباني "على المحك" وروسيا لا ترفض التغيير الديمغرافي

القامشلي.. أزمة وقود جديدة رغم التراجع عن رفع الأسعار

Date: 2021-06-03 15:11:50
القامشلي.. أزمة وقود جديدة رغم التراجع عن رفع الأسعار

الإدارة الذاتية تطلق سراح 20 عسكريا من قوات الأسد

Date: 2021-02-06 20:28:06
الإدارة الذاتية تطلق سراح 20 عسكريا من قوات الأسد

مقاومة عفرين.. فعالية فنية تستذكر الذكرى الثالثة للاجتياح التركي

Date: 2021-03-17 17:12:27
مقاومة عفرين.. فعالية فنية تستذكر الذكرى الثالثة للاجتياح التركي

هدنة بين قسد والدفاع الوطني برعاية روسية في القامشلي

Date: 2021-04-22 05:23:37
هدنة بين قسد والدفاع الوطني برعاية روسية في القامشلي

صور.. إقبال كبير على المواد الغذائية قبيل حظر تجوال كامل في القامشلي

Date: 2020-11-25 14:49:22
صور.. إقبال كبير على المواد الغذائية قبيل حظر تجوال كامل في القامشلي

العثور على جثة أحد مقاتلي "قسد" بمياه نهر في القامشلي

Date: 2020-12-28 20:29:45
العثور على جثة أحد مقاتلي "قسد" بمياه نهر في القامشلي