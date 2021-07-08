وفاة امرأة وجنينها برصاص احتفالات في القامشلي

شفق نيوز/ فقدت امرأة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حياتها متأثرة بجراحها جراء إصابتها بطلق ناري طائش في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ومع صدور نتائج الثانوية العامة يوم أمس احتفلت عشرات العائلات بنجاح أبنائهم عبر اطلاق الرصاص في سماء مدينة القامشلي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن النازحة سوزان أحمد علي (29 عاما)، من عفرين كانت برفقة طفلها (3 سنوات) في الحديقة العامة اثناء اصابتها بطلق ناري طائش في مدينة القامشلي.

وأوضح انه اسعفت سوزان إلى المشفى حيث اجري لها عملية جراحية حساسة بعد ان فقدت الكثير من الدم.

وفقدت حياتها وجنينها بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس, في مشفى فرمان في القامشلي.

وقال مصدر طبّي في مشفى فرمان لوكالة شفق نيوز، إن المرأة تعرضت لطلق ناري في الرقبة ما ادى إلى نزيف الشريان السباتي وتم إجراء عملية جراحية عاجلة نظرا لحالتها الحرجة إلا انها فقدت حياتها لاحقا.

وشهدت الحادثة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وطالب نشطاء الإدارة الذاتية بإصدار قرارات واتخاذ إجراءات من شأنها الحد من ظاهرة اطلاق الرصاص العشوائي اثناء الاحتفالات والمناسبات المختلفة.