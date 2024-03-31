وفاة امرأة مسنة أثناء الانتظار لتسلم راتبها التقاعدي في منطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر خاص، يوم الأحد، بوفاة امرأة مسنة قبل حصولها على الراتب التقاعدي في بنك گرميان في مدينة "كلار" مركز إدارة گرميان.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لمراسل وكالة شفق نيوز، "صباح اليوم وقبل بدء العمل الرسمي، جاءت امرأة لتسلم راتبها التقاعدي، وتدهورت حالتها الصحية وتم إخطار ذويها ونقلها إلى المستشفى".

وأضاف المصدر، "المرأة توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى".

وبحسب المعلومات فإن الامرأة تدعى (أمينة حسن) ومن سكان ناحية رزگاري التابعة لقضاء كلار بإرادة گرميان .