وفاة امرأة في كلار بعد تدهور حالتها الصحية إثر خطأ طبي مزعوم

شفق نيوز- كرميان

أفاد مصدر محلي في إدارة كرميان، يوم الأحد، بوفاة امرأة في قضاء كلار بعد تدهور حالتها الصحية على خلفية ما قيل إنه خطأ طبي في أحد المستشفيات الأهلية.

وقال أحد أقارب الضحية، لوكالة شفق نيوز، إن بدرية أحمد تعرضت لوعكة صحية قبل 11 يوماً، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في كلار.

وأوضح أن الكادر الطبي في المستشفى قام بإعطائها حقنة "بشكل خاطئ"، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ، مبيناً أنه بعد ذلك تم تعريضها لإجراء علاجي باستخدام الأشعة (التنوري)، إلا أن حالتها ازدادت سوءاً وتوقف قلبها خلال تلك المرحلة.

وأضاف أنه جرى نقلها لاحقاً إلى مستشفى آخر في السليمانية لتلقي العلاج، حيث أظهرت الفحوصات، بحسب الأطباء، أن الخطأ في إعطاء الحقنة تسبب بضرر في الكلى، ما أدى في نهاية المطاف إلى وفاتها اليوم، بعد 11 يوماً من تدهور حالتها، مطالبا الجهات المعنية بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.