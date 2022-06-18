وفاة امرأة بحريق البناية السكنية في أربيل

شفق نيوز/ افاد نبز عبد الحميد قائممقام محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، بوفاة امرأة اختناقاً جراء الحريق الذي اندلع في البرج السكني وسط مركز المحافظة.

وقال عبد الحميد لوكالة شفق نيوز، إن امرأة تبلغ 30 عاماً من العمر تعمل في إحدى المطاعم توفيت إثر اختناقها بدخان الحريق الذي اندلع داخل البناية المحترقة.

وأضاف أن فرق الأطفاء تمكنت من إنقاذ نحو 50 شخصا، مشيرا إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالبناية.

وكان مصدر أمني وشهود عيان، قد أفادوا في وقت سابق من اليوم، بنشوب حريق في برج سكني مؤلف من عدة طوابق في مجمع MRF في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.