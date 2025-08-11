وفاة المؤرخ الكوردي الكبير عبد الحميد حيرت سجادي

شفق نيوز – سنندج

غيّب الموت في مدينة سنندج، العاصمة الثقافية في كوردستان إيران، المؤرخ الكوردي البارز عبد الحميد حيرت سجادي، عن عمر ناهز 96 عاماً.

وُلد سجادي عام 1929 في سنندج لأسرة علمية عريقة، وكان والده، من رواد التعليم في كوردستان. عمل مدرساً لسنوات، ثم في الإذاعة بين عامي 1963 و1977، قبل أن يكرّس حياته للبحث والتأليف.

أثرت مؤلفاته، التي تجاوزت العشرات، في حفظ وتوثيق التاريخ الكوردي وإثراء الدراسات وظلت مراجع أساسية للباحثين. ومن أبرز أعماله:

1. الكلزار عند الشعراء الكورد

2. الشعراء الكورد الناطقون بالفارسية

3. تاريخ التعليم في كوردستان (مجلدان)

4. قبائل وعشائر كوردستان

5. سنندج القديمة

6. علماء ومفكرون في آخر مئتي سنة من كوردستان

7. أعلام العلم والثقافة في كوردستان