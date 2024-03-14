وفاة المطرب الشعبي الكوردي "رضا جولكاني" في السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، وفاة المطرب الشعبي البارز، رضا جولكاني في مدينة السليمانية بعد عمر حافل في خدمة الفن الشعبي.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "المطرب الشعبي رضا جولكاني وافته المنية اليوم الخميس في مدينة السليمانية التي ولد فيها عام 1964 وانخرط في الفن الشعبي منذ بواكير شبابه"، مشيرا إلى أنه "أنتج أول شريط كاسيت تسجيل غنائي في عام 1978 ووزعه في العام نفسه".

واوضح ان "جولكاني تأثر في بداية غنائه بالفنان الكوردي الكبير الراحل حسن زيرك وعدد آخر من الفنانين المعاصرين له آنذاك"، لافتا إلى أنه "خلال عمره الفني سجل العديد من الأعمال الفنية مع الفنانين الشعبيين في اقليم كوردستان".

وتابع البيان ان الفنان "رضا جولكاني كان شخصية اجتماعية معروفة في مدينة السليمانية انتج بلغة كوردية بليغة وصافية العديد من الاغاني والمقاطع بشكل لم يحتج معها إلى الكلمات فقد كان قاموسا نادرا للكلمات الكوردية".