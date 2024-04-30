وفاة الكاتب والسياسي الكوردي "كامل زير" عن 90 عاماً

شفق نيوز/ توفي الكاتب والسياسي الكوردي المخضرم والبارز الدكتور كامل زير، يوم الثلاثاء، عن عمر ناهز التسعين عاما في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

ولد الدكتور كامل نظام الدين جلال في 20 كانون الأول/ ديسمبر من عام 1934 في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان.

وتخرج من كلية الحقوق بجامعة بغداد، وتزوج من السيدة نجاة معروف عام 1967 ولهما أربعة أطفال: جيا، جرا، آرا وشاران.

وانخرط "كامل زير" في الحزب الشيوعي العراقي مابين الاعوام من 1948 لغاية 1958، وتعرض مرارا للسجن بسبب توجهاته السياسية الى ابو غريب، وكان من مؤسسي وأعضاء قيادة جمعية الحرية والأحياء والاتحاد الكوردي (كازيك).

وبعد إخفاق ثورة أيلول انتمى الى الحزب الاشتراكي الكوردستاني (باسوك) وبعد الانتفاضة الربيعية لشعب كوردستان شارك في المؤتمر الاول لـ(باسوك) وأصبح عضو المكتب السياسي للحزب المذكور.

وعمل "كامل زير" قاضيا ومفتشا عدليا في ثورة أيلول ما بين عامي 1974-1975، وكان احد مؤسسي المجمع العلمي الكوردستاني المستقل الذي تم تأسيسه عام 2004.

وعمل مشرفا على مجلة هيوا خلال عامي 1957 و1958.

ما بين 1991- 1993 ، وأشرف على جريدة سربخويي (الاستقلال) الناطقة باسم (باسوك).