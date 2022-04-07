وفاة الفنان الكوردي هاوتا اسعد في اربيل

شفق نيوز/ اعلن محافظ اربيل اوميد خوشناو، اليوم الخميس،عن وفاة الفنان الكوردي البارز هاوتا اسعد عن عمر ناهز 61 عاما.

وكتب خوشناو منشورا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه "للاسف توفي، الان، فنان مدينتنا (اربيل) هاوتا اسعد".

وهاوتا اسعد هو احد ابرز الفنانين في اربيل وهو شقيق الفنان المعروف زياد اسعد، وهو من مواليد 1961 في اربيل، وهو اب لاربعة اطفال، وتوفي اليوم الخميس في احدى مستشفيات قضاء شقلاوة بعد سنة من المعاناة مع مرض عضال في الرئتين.

وبدأ هاوتا اسعد مسيرته الفنية منذ بداية الثمانينيات في من القرن المنصرم وله العديد من الاغنيات العالقة في ذاكرة الجمهور الكوردي.