وفاة الفنان التشكيلي الكوردي البارز مصطفى شيرزاد في كوردستان إيران

شفق نيوز/ توفي في مدينة بوكان في كوردستان ايران، اليوم السبت، الفنان التشكيلي الكوردي البارز مصطفى شيرزاد عن عمر ناهز الثانية والثمانين.

ونشرت مواقع خبرية في كوردستان ايران تابعتها وكالة شفق نيوز، ان "الرسام البارز على مستوى كوردستان وايران مصطفى شيرزاد توفي عن عمر ناهز الثانية والثمانين في إحدى مستشفيات مدينة بوكان بكوردستان ايران، لافتا الى ان "الوفاة حصلت نتيجة تفاقم المرض والشيخوخة".

ويعد مصطفى شيرزاد احد ابرز الرسامين الكبار في كوردستان وايران وكان يدرس مادة الرسم والفن للفنانين التشكيليين الشباب.

وتميز شيرزاد بالواقعية والطبيعية وكان من أبرز موضوعات رسوماته لوحات عن الدبكة الكوردية والعرائس والخيول.