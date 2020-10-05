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كورنا يخطف العازف والموسيقي الكوردي وليد خالد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-05T18:41:27+0000
كورنا يخطف العازف والموسيقي الكوردي وليد خالد

شفق نيوز/ توفي الموسيقي والعازف وليد خالد يوم الاثنين في مدينة دهوك عن عمر ناهز 64 عاماً متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن "عازف الكمان والموسيقي وليد خالد أصيب بفيروس كورونا قبل أيام وتوفي اليوم في مدينة دهوك جراء إصابته بالفيروس".

وبدأ وليد خالد بالعمل الفني في مجال الموسيقى عام 1971 في المجال التدريسي، حيث أشرف على تخريج دفعات من الفنانين في دهوك من خلال مئات  الدورات لتعليم الموسيقى. 

وكان الراحل من مؤسسي فرقة دهوك الموسيقية، وشارك في أغلب الأنشطة الموسيقية على مستوى العراق واقليم كوردستان.


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