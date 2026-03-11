وفاة السياسي الكوردي السوري صالح مسلم في أربيل

شفق نيوز– أربيل

توفي السياسي الكوردي السوري صالح مسلم، مساء الأربعاء، في إحدى مستشفيات مدينة أربيل.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بوفاة مسلم، أحد قادة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ( روج آفا )، في مستشفى مريمانة بمنطقة عنكاوا في أربيل.

وصالح مسلم مهندس وسياسي كوردي سوري، ولد عام 1951، وتخرج مهندساً قبل أن ينخرط في العمل السياسي، حيث شغل عدة مناصب وكان عضواً في عدد من الهيئات السياسية الكوردية.

وطاردت السلطات السورية مسلم واعتقلته عدة مرات، كما وضعته تركيا على القائمة الحمراء للمطلوبين.