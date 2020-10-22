وفاة اربعة اطفال بفيروس كورونا في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مدير مستشفى "الدكتور جمال احمد رشيد" المتخصصة بأمراض الأطفال في السليمانية يوم الخميس عن وفاة أربعة أطفال بفيروس كورونا، منذ تفشي الوباء في المحافظة.

وقال الدكتور بشدر عبدالله في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الأطفال المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وأعمارهم مختلفة.

يأتي هذا في وقت سجل فيه اقليم كوردستان أعلى معدل إصابات بالجائحة خلال الأيام الثلاثة الماضية إذ تخطت الحصيلة اليومية 1000 اصابة.

وشخّص وزير الصحة في اقليم كوردستان الدكتور سامان البرزنجي يوم الاربعاء الاسباب المؤدية الى ارتفاع نسبة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الاقليم.

وكتب البرزنجي في منشور له اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "التصريحات الخاطئة والمربكة للمواطنين والوقوف بالضد من الإجراءات والتعليمات الصحية وإنكار وجود فيروس كورونا السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض".

ورغم ارتفاع الإصابات والوفيات بالجائحة إلا أن اللجنة الحكومية العليا المشكلة لمكافحة الفيروس في الإقليم رفضت العودة إلى فرض حظر التجوال، وإجراءات العزل العام، وإغلاق الأماكن نظرا للظروف الاقتصادية التي تشهدها كوردستان والعراق.



