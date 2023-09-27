وفاة اثنين من مصابي حادثة حريق الحمدانية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، أن اثنين من مصابي حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية ممن تم نقلهم إلى مستشفيات الإقليم متأثرين بالجروح التي أصيبا بها.

وقال البرزنجي في تصريح للصحفيين اليوم، إن فرق المديرية العامة للصحة في أربيل والمديرية العامة للصحة في دهوك أوصلت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من أربعة أطنان من المستلزمات الطبية إلى قضاء الحمدانية لتلقي العلاج وإغاثة المصابين بجروح طفيفة، وتم إرسال المصابين الآخرين على الفور إلى مستشفيات أربيل ودهوك.

وأضاف أن حالتي وفاة، حدثت أحدهما لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات في أربيل، وامرأة تبلغ من العمر 30 سنة في دهوك، مردفا بالقول لغاية الآن، يتم علاج 47 جريحا في أربيل، و20 يتعالجون في دهوك، ويتم إرسال معظم المصابين الذين تكون إصاباتهم خطيرة إلى إقليم كوردستان.