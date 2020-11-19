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أوغلو يعزي بارزاني بوفاة صوفي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-19T19:07:22+0000
أوغلو يعزي بارزاني بوفاة صوفي

شفق نيوز/ قدم وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو يوم الخميس تعازيه إلى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بوفاة محافظ أربيل فرست صوفي.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان اوغلوا عبر خلال المكالمة عن تعازيه لبارزاني واسرة وذوي الفقيد فرست صوفي، ومواساته لهم لفقده.  

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته عبر عن شكره لوزير الخارجية التركي للمكالمة الهاتفية ومواساته.

وتوفي صوفي بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 فجر امس الاربعاء في احدى المشافي التركية واعيد جثمانه اليوم الخميس بطائرة خاصة الى اربيل ووري الثرى في مراسيم مهيبة في مقبرة الشيخ احمد في اربيل.

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