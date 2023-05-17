وعكة صحية مفاجئة تداهم نائباً خلال جلسة برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مدير اعلام برلمان اقليم كوردستان سامان احمد، يوم الاربعاء، بتدهور الحالة الصحية لأحد النواب اثناء جلسة البرلمان.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز ان "الحادثة وقعت ظهر اليوم أثناء الجلسة الاعتيادية لبرلمان كوردستان، حيث تدهورت الحالة الصحية للنائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جلال پريشان بشكلٍ مفاجئ".

واضاف انه "بعد تدهور الحالة الصحية للنائب تم نقله إلى المستشفى"، مشيراً إلى أن "حالته الصحية مستقرة في الوقت الحالي".