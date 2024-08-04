أوضاع كركوك على طاولة مسعود بارزاني والخنجر ووفد عربي وتركماني

شفق نيوز/ استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في مصيف صلاح الدين، اليوم الأحد، وفداً مشتركاً من الكتلتين العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب والقادة السياسيين، برئاسة خميس الخنجر.

وقال مقر بارزاني في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تم خلال الاجتماع، تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن الأوضاع السياسية في العراق، وخصوصاً الأوضاع في كركوك، كما تم بحث سبل معالجة وحسم ملف تشكيل الحكومة المحلية وانتخاب محافظ جديد لكركوك، بالإضافة إلى تحديد المناصب الإدارية الأخرى في المحافظة.

كما أكد الاجتماع على أهمية أن تضمن الحلول حقوق جميع مكونات كركوك، وتعزيز أمن المدينة واستقرارها، وتقديم الخدمات للمواطنين، وتم التشديد على أهمية دفع عجلة الإعمار والتنمية في كركوك ضمن إطار التوافق والإجماع الوطني.

وحضر الاجتماع الأعضاء الستة من المجموعة العربية، بالإضافة إلى اثنين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعضوين من الجبهة التركمانية.