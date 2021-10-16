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وضع المسيحيين في العراق وسوريا على طاولة مسرور بارزاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T14:38:19+0000
وضع المسيحيين في العراق وسوريا على طاولة مسرور بارزاني

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، مع بطريرك كنيسة المشرق الاشورية وضع المسيحيين في العراق وسوريا .

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، بطريرك كنيسة المشرق الآشورية في العالم البطريرك مار آوا الثالث والوفد المرافق له.

وأوضح البيان، أن رئيس الحكومة جدد خلال اللقاء تهانيه للبطريرك بمناسبة تنصيبه بطريركاً لكنيسة المشرق الآشورية، كذلك أبدى مجدداً دعم حكومة إقليم كوردستان لتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي وترسيخها بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

ووجّه بطريرك كنيسة المشرق الآشورية، وفق البيان، شكره لرئيس الحكومة على دعمه، وأشار إلى أن كوردستان واحة للتعايش والحريات الدينية والتضامن بين مكوناتها، وقال إن "رسالة جميع الأديان يجب أن تسهم في نشر السلام والمحبة".

وناقش الجانبان، وفق ماجاء في البيان، الوضع العام للمسيحيين في العراق وسوريا.

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